Ночная воздушная тревога 11 сентября — какая угроза в Киевской области и ряде других областей

БпЛА в небе. Фото иллюстративное: shutterstock.com

Воздушную тревогу сейчас, ночью в среду, 11 сентября, объявили в семи областях Украины, в том числе в Киевской области. Красные на карте воздушных тревог Черниговская, Киевская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Николаевская и Херсонская области.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали об угрозе применения ударных БпЛА.

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Карта воздушных тревог по состоянию на 02:11 11 сентября

Что известно о воздушной тревоге ночью 11 сентября

В 01:29 в Воздушных Силах ВС Украины сообщили, что БпЛА в Полтавской области держит северо-западный курс, то есть в Киевскую или Черниговскую область, а несколько групп "Шахедов" в Херсонской и Николаевской областях летят на север.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

В 02:03 мониторинговый Telegram-канал monitoring сообщил о следующем движении БпЛА:

в Черкасском районе Черкасской области западным курсом;

в Прилукском районе Черниговской области в Бориспольский район Киевской области;

в Бериславском районе Херсонской области курсом на Криворожский район Днепропетровской области;

мимо Кривого Рога с юга по северному курсу;

в Баштанском районе Николаевской области северо-восточным курсом в сторону Криворожского района Днепропетровской области;

из Баштанского района Николаевской области курсом на Кропивницкий район Кировоградской области.