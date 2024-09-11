Ночная атака на Украину 11 сентября — силы ПВО уничтожили 20 российских дронов

Оккупанты ночью выпустили по Украине дроны и ракеты — сколько вражеских целей уничтожила ПВО
Российская оккупационная армия в ночь на 11 сентября снова атаковала Украину разным типом вооружения. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 20 вражеских "шахедов".
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
Работа ПВО ночью 11 сентября
В ведомстве рассказали, что в общей сложности этой ночью Воздушные силы обнаружили и осуществили сопровождение 34 воздушных целей врага, среди них:
- одна баллистическая ракета "Искандер-М", которую россияне выпустили из Краснодарского края;
- две зенитные управляемые ракеты С-300 выпущены из оккупированной территории Донецкой области;
- шесть противорадиолокационных ракет Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря в направлении острова Змеиный;
- 25 ударных БпЛА типа Shahed (районы пусков: Курск, Ейск — РФ, Чауда — Крым).
Отмечается, что к отражению воздушного нападения противника привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.
"В результате противовоздушного боя сбиты 20 ударных БпЛА, еще пять вражеских беспилотников локационно потеряны на территории Украины (информация о пострадавших и разрушениях не поступала)", — сказали в ПС.
Также известно, что 11 сентября ночью противовоздушная оборона работала в Киевской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.
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