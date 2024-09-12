В результате обстрела Конотопа в больнице оказались два человека, один в критическом состоянии

Пожар после обстрела Конотопа. Скриншот фото УНІАН

В ночь на четверг, 12 сентября, россияне нанесли удар по городу Конотоп в Сумской области. Двух людей, которые получили ранения в результате этой атаки, госпитализировали: один из них в критическом состоянии, находится в коме.

Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.

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Скриншот сообщения Артема Семенихина

Что известно о последствиях обстрела Конотопа ночью 12 сентября

Точное количество раненых пока неизвестно. Все службы работают. Водоснабжение удалось временно восстановить.

"Прошу всех делать запасы воды! Утром водоснабжение будет остановлено на некоторое время. Также организован вывоз людей, чьи дома пострадали, в места для временного пребывания", — отметил Семенихин.