Удар по Конотопу 12 сентября - в городе критическая ситуация со светом и масштабные разрушения

Поврежденный трамвайный путь в Конотопе. Фото: скриншот

В ночь на 12 сентября россияне ударили по городу Конотоп Сумской области. В городе зафиксированы значительные разрушения, есть проблемы с электроснабжением.

Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин в Facebook.

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Последствия удара

По словам мэра, ситуация с электроснабжением в Конотопе критическая. Также есть проблема с водоснабжением.

"Энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения. Энергетики в этот момент делают все, чтобы дать свет в больницу и на водоканал", — говорится в сообщении.

Семенихин подчеркнул, что сейчас сложно прогнозировать, когда горожанам вернут свет.

"Когда появится электричество в домах жителей хотя бы почасово — никто не может прогнозировать", — отметил он.

Чиновник добавил, что в городе повреждено большое количество учебных заведений и больницы, преимущественно выбиты окна и двери.

Городской глава уточнил, что при обстреле был уничтожен участок трамвайного пути в центре города.

Также по данным местных властей, продолжают поступать обращения от пострадавших.

"Все хирурги города находятся на работе. В настоящее время госпитализированы два мужчины. Один из них в очень критическом состоянии, в коме", — подытожил Семенихин.