Курская область — российские войска начали контратаки на позиции ВСУ

Российские оккупационные войска. Иллюстративное фото: росСМИ

Российская оккупационная армия начала контратаки на Силы обороны в Курской области. Российские контратакующие войска действуют подразделениями размером с роту и могут использовать элементы более опытных подразделений для проведения наступательных действий.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

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Аналитики отметили, что размер, масштаб и потенциальные перспективы российских контратак 11 сентября в Курской области неясны. Пока преждевременно делать выводы о контратаках РФ и нужно следить за ситуацией.

В то же время в ISW сообщили, что на геолокационных кадрах, опубликованных 11 сентября, видно, что российские войска отразили позиции к востоку от Журавлей. Опираясь на дополнительные материалы за 10 сентября, стало известно, что части российского 51-го воздушно-десантного полка продвигались к северу и северо-востоку от Снагоста во время механизированного штурма размером в роту.

В то же время российские военкоры утверждали, что армия РФ начала механизированную контратаку с севера возле Коренево и что российские войска быстро продвинулись в Снагост. А пропагандистские СМИ России заявляли, что оккупанты уже полностью захватили Снагост, но ISW не нашло визуального подтверждения этих утверждений.

Карта сражений в Курской области. Фото: ISW

Кроме того, аналитики добавили, что имеющиеся визуальные данные свидетельствуют о том, что российские войска, контратакующие в Курской области, действуют подразделениями размером в роту и могут использовать элементы более опытных подразделений для проведения контратак.

"Россия может намерена временно разделить украинское выступление в Курской области перед тем, как приступить к более организованным и хорошо оснащенным усилиям, чтобы вытеснить украинские войска с российской территории", — считают в ISW.