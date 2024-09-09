Зеленский заслушал доклады Сырского по направлениям фронта

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал подробный доклад Главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сырского. В первую очередь речь шла о направлениях фронта в Донецкой области.

Об этом Зеленский сказал во время вечернего видеообращения в понедельник, 9 сентября.

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Ситуация на направлениях фронта

"Был сегодня подробный сугубо военный доклад Главкома Сырского. Прежде всего, о Донецких направлениях. Спасибо всем нашим подразделениям на фронте, которые обеспечивают полное выполнение задач и действительно устойчиво отражают российские штурмы и восстанавливают наши позиции. Это важно", — сказал Зеленский.

Он отметил важность уничтожения как можно больше сил врага: на Покровском и Кураховском направлениях российская армия должна потерять больше боеспособности.

Кроме того, Сырский доложил об обороне на Харьковщине и о наших активных действиях на территории Курской области России.

"Горжусь всеми нашими воинами, которые своими действиями приучают Россию к четкому знанию, где ее земля, а где — соседей", — добавил украинский лидер.