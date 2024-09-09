Зеленський заслухав доповіді Сирського щодо напрямків фронту

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заслухав детальну доповідь Головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського. Насамперед йшлося про напрямки фронту у Донецькій області.

Про це Зеленський сказав під час вечірнього відеозвернення у понеділок, 9 вересня.

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Ситуація на напрямках фронту

"Була сьогодні детальна суто військова доповідь Головкома Сирського. Передусім про донецькі напрямки. Дякую всім нашим підрозділам на фронті, які забезпечують повне виконання завдань та дійсно стійко відбивають російські штурми і відновлюють наші позиції. Це важливо", — сказав Зеленський.

Він наголосив на важливості знищення якомога більше сил ворога: на Покровському та Курахівському напрямках російська армія повинна втратити якнайбільше боєздатності.

Крім того, Сирський доповів щодо оборони на Харківщині та стосовно наших активних дій на території Курської області Росії.

"Пишаюся всіма нашими воїнами, які своїми діями привчають Росію до чіткого знання, де її земля, а де — сусідів", — додав український лідер.