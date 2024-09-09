Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ситуація на напрямках фронту та в Курській області — вечірнє звернення Зеленського arrow

Ситуація на напрямках фронту та в Курській області — вечірнє звернення Зеленського

9 вересня 2024 19:50
Євгенія Брюховецька - редактор
Зеленський заслухав доповіді Сирського щодо напрямків фронту
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський заслухав детальну доповідь Головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського. Насамперед йшлося про напрямки фронту у Донецькій області.

Про це Зеленський сказав під час вечірнього відеозвернення у понеділок, 9 вересня.

Читайте також:

 

Ситуація на напрямках фронту

"Була сьогодні детальна суто військова доповідь Головкома Сирського. Передусім про донецькі напрямки. Дякую всім нашим підрозділам на фронті, які забезпечують повне виконання завдань та дійсно стійко відбивають російські штурми і відновлюють наші позиції. Це важливо", — сказав Зеленський.

Він наголосив на важливості знищення якомога більше сил ворога: на Покровському та Курахівському напрямках російська армія повинна втратити якнайбільше боєздатності. 

Крім того, Сирський доповів щодо оборони на Харківщині та стосовно наших активних дій на території Курської області Росії.

"Пишаюся всіма нашими воїнами, які своїми діями привчають Росію до чіткого знання, де її земля, а де — сусідів", — додав український лідер.

Також важливі новини дня по темі:

Володимир Зеленський війна в Україні Олександр Сирський фронт ситуація на фронті наступ Курська область

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:10 Індія відправляє свого представника до Москви, щоб обговорити шляхи закінчення війни в Україні

20:00 ВЛК під час відстрочки — коли це законно

19:55 У ЄС заявили про наявність даних щодо постачання Іраном балістичних ракет у РФ

19:51 Завтра частина одеситів залишаться без води — кому приготуватися

19:50 Ситуація на напрямках фронту та в Курській області — вечірнє звернення Зеленського

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

19:47 Мудрик готується зіграти з Чехією в Лізі Націй

19:31 МЗС України викликало повіреного Ірану через можливі поставки Росії далекобійних ракет

19:16 На Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію з трьох великих населених пунктів

19:12 На Одещині знайшли двохтисячолітній артефакт

19:08 У Латвії пояснили, куди летів дрон, який впав на її території

20:10 Індія відправляє свого представника до Москви, щоб обговорити шляхи закінчення війни в Україні

20:00 ВЛК під час відстрочки — коли це законно

19:55 У ЄС заявили про наявність даних щодо постачання Іраном балістичних ракет у РФ

19:51 Завтра частина одеситів залишаться без води — кому приготуватися

19:50 Ситуація на напрямках фронту та в Курській області — вечірнє звернення Зеленського

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

19:47 Мудрик готується зіграти з Чехією в Лізі Націй

19:31 МЗС України викликало повіреного Ірану через можливі поставки Росії далекобійних ракет

19:16 На Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію з трьох великих населених пунктів

19:12 На Одещині знайшли двохтисячолітній артефакт

19:08 У Латвії пояснили, куди летів дрон, який впав на її території

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

Text

18:53 Рябцев заявив, що в більшості міст лінії електропередач уже заховані під землею

Text

18:41 Забруднення річок Сейм та Десна — ексміністр довкілля Оржель відповів, яка ситуація зараз

Text

17:50 Запуск іранських ракет по Україні та хімічна зброя проти ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

15:27 Військовий розповів, чому в його бригаді відмовилися від Telegram

Text

15:18 Закон про тотальний відеонагляд — військовий юрист спрогнозував наслідки його ухвали

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

13:31 Нардеп пояснив, чи реально сховати українські лінії електропередач під землею

Text

13:04 Зеленський представить владі США план перемоги України — ефір День.LIVE

Text

12:27 Пресофіцер 24-ї ОМБр розповів, що відбувається біля Часового Яру

Text

12:01 Експерт пояснив, чому Україна не розглядає Курську область у своєму складі

Text

10:08 Кошель назвав ризики роботи Telegram в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже