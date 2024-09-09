Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Сирський спрогнозував перебіг війни в Україні наступні пів року arrow

Сирський спрогнозував перебіг війни в Україні наступні пів року

9 вересня 2024 14:38
Євгенія Брюховецька - редактор
Сирський відповів, що Україні може допомогти швидше закінчити війну
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ
Євгенія Брюховецька - редактор

Військове керівництво України не сумнівається у нашій перемозі у війні проти Росії. Однак для цього необхідна допомога західних партнерів.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю CNN.

Читайте також:

Прогнози щодо завершення війни в Україні

Сирський вважає, що для перемоги України у війні важливим є зняття обмежень США на далекобійні удари західною зброєю по військових об'єктах у Росії. Водночас він спрогнозував перебіг подій протягом наступного пів року.

"Важко прогнозувати на такий великий термін, але, звичайно, ми плануємо бойові дії, ми плануємо кампанії, ми робимо відповідні розрахунки наших можливостей, можливостей Збройних Сил, наших потреб. І, звичайно, ми налаштовані на перемогу", — зазначив головнокомандувач.

Він зауважив, що додаткові постачання озброєння та техніки дозволили б якнайшвидше поставити на озброєння нові бригади Сил оборони. Сирський навів у приклад Курську наступальну операцію стосовно того, як думки про перемогу підіймають моральний дух українців.

"Тобто тільки в боротьбі ми можемо перемогти. І ми всі налаштовані на перемогу. Курська операція показала, що перемога є тим стимулом, який піднімає моральний дух наших військових і всього нашого населення. Це єдиний спосіб зробити це і ніяк інакше", — додав очільник ЗСУ.

Також важливі новини дня по темі:

ЗСУ окупанти війна в Україні Олександр Сирський Курська область Сили оборони України

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:38 Литва готується до нападу Росії — розробляє план масової евакуації

15:28 Оформляв довідки для ухилянтів — на Львівщині затримали митного інспектора

Text

15:27 Військовий розповів, чому в його бригаді відмовилися від Telegram

Text

15:18 Закон про тотальний відеонагляд — військовий юрист спрогнозував наслідки його ухвали

15:14 В Одесі вигадали, як пережити блекаути — але не цієї зими

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

15:11 В одній зі шкіл Києва стався спалах гострої кишкової інфекції — дітей ушпиталили

14:56 У Київській області майже 400 рятувальників ліквідовують пожежу на відкритій території

14:55 Росія використовує хімічну зброю на фронті — у Генштабі назвали кількість випадків

14:52 У Вінниці доглядальниця планувала отруїти пенсіонерку — підозрювану затримали

14:45 Кабмін перейменував два міністерства — які назви отримали відомства

15:38 Литва готується до нападу Росії — розробляє план масової евакуації

15:28 Оформляв довідки для ухилянтів — на Львівщині затримали митного інспектора

15:14 В Одесі вигадали, як пережити блекаути — але не цієї зими

15:11 В одній зі шкіл Києва стався спалах гострої кишкової інфекції — дітей ушпиталили

14:56 У Київській області майже 400 рятувальників ліквідовують пожежу на відкритій території

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

14:55 Росія використовує хімічну зброю на фронті — у Генштабі назвали кількість випадків

14:52 У Вінниці доглядальниця планувала отруїти пенсіонерку — підозрювану затримали

14:45 Кабмін перейменував два міністерства — які назви отримали відомства

14:43 На Одещину намагалися незаконно ввезти валюту на майже 2 млн грн

14:43 Країні не вистачає санітарок — кому заплатять від 6 до 40 тисяч гривень

Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

Text

15:27 Військовий розповів, чому в його бригаді відмовилися від Telegram

Text

15:18 Закон про тотальний відеонагляд — військовий юрист спрогнозував наслідки його ухвали

Text

13:31 Нардеп пояснив, чи реально сховати українські лінії електропередач під землею

Text

13:04 Зеленський представить владі США план перемоги України — ефір День.LIVE

Text

12:27 Пресофіцер 24-ї ОМБр розповів, що відбувається біля Часового Яру

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

12:01 Експерт пояснив, чому Україна не розглядає Курську область у своєму складі

Text

10:08 Кошель назвав ризики роботи Telegram в Україні

Text

08:00 Зеленський представить план перемоги України — ефір Ранок.LIVE

8 вересня 2024
Text

21:32 Дебати між Трампом та Гарріс — що порадила лідерка демократів кандидатам у президенти США

Text

17:53 У нас немає мобілізованих — у Третій штурмовій дали поради тим, хто хоче приєднатися до війська

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже