Сирський відповів, що Україні може допомогти швидше закінчити війну

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ

Військове керівництво України не сумнівається у нашій перемозі у війні проти Росії. Однак для цього необхідна допомога західних партнерів.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю CNN.

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Сирський вважає, що для перемоги України у війні важливим є зняття обмежень США на далекобійні удари західною зброєю по військових об'єктах у Росії. Водночас він спрогнозував перебіг подій протягом наступного пів року.

"Важко прогнозувати на такий великий термін, але, звичайно, ми плануємо бойові дії, ми плануємо кампанії, ми робимо відповідні розрахунки наших можливостей, можливостей Збройних Сил, наших потреб. І, звичайно, ми налаштовані на перемогу", — зазначив головнокомандувач.

Він зауважив, що додаткові постачання озброєння та техніки дозволили б якнайшвидше поставити на озброєння нові бригади Сил оборони. Сирський навів у приклад Курську наступальну операцію стосовно того, як думки про перемогу підіймають моральний дух українців.

"Тобто тільки в боротьбі ми можемо перемогти. І ми всі налаштовані на перемогу. Курська операція показала, що перемога є тим стимулом, який піднімає моральний дух наших військових і всього нашого населення. Це єдиний спосіб зробити це і ніяк інакше", — додав очільник ЗСУ.