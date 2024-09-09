Шольц запропонував варіант, як прискорити закінчення війни в Україні

Шольц пропонує Україні поступитися територіями Росії задля прискорення миру, — ЗМІ
9 вересня 2024 14:00
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото:
Канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував варіант завершення війни в Україні. Він вважає, що для миру варто віддати Росії всі окуповані території.
Про це пише La Repubblica.
Читайте також:
Пропозиція Шольца щодо закінчення війни
У матеріалі йдеться, що Шольц серйозно взявся за ідею стати тим, хто зможе завершити війну в Україні. Таким чином він хоче зміцнити свій рейтинг у Німеччині, який впав до історичного мінімуму.
За його планом, Росія візьме участь у наступному Саміті миру. Однак для цього Україна має завчасно погодитися на головну вимогу російського президента Володимира Путіна щодо участі в перемовинах — певні територіальні поступки.
Читайте Новини.LIVE!