Шольц запропонував варіант, як прискорити закінчення війни в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото:

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував варіант завершення війни в Україні. Він вважає, що для миру варто віддати Росії всі окуповані території.

Про це пише La Repubblica.

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Пропозиція Шольца щодо закінчення війни

У матеріалі йдеться, що Шольц серйозно взявся за ідею стати тим, хто зможе завершити війну в Україні. Таким чином він хоче зміцнити свій рейтинг у Німеччині, який впав до історичного мінімуму.

За його планом, Росія візьме участь у наступному Саміті миру. Однак для цього Україна має завчасно погодитися на головну вимогу російського президента Володимира Путіна щодо участі в перемовинах — певні територіальні поступки.