Шольц предложил вариант, как ускорить окончание войны в Украине

Шольц предлагает Украине уступить территории России для ускорения мира, — СМИ
9 сентября 2024 14:00
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Reuters
Канцлер Германии Олаф Шольц предложил вариант завершения войны в Украине. Он считает, что для мира следует отдать России все оккупированные территории.
Об этом пишет La Repubblica.
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В материале говорится, что Шольц всерьез взялся за идею стать тем, кто сможет завершить войну в Украине. Таким образом, он хочет укрепить свой рейтинг в Германии, который упал до исторического минимума.
По его плану, Россия примет участие в следующем саммите мира. Однако для этого Украина должна заблаговременно согласиться с главным требованием российского президента Владимира Путина по поводу участия в переговорах — определенными территориальными уступками.
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