Шольц предложил вариант, как ускорить окончание войны в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил вариант завершения войны в Украине. Он считает, что для мира следует отдать России все оккупированные территории.

Об этом пишет La Repubblica.

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Предложение Шольца по окончанию войны

В материале говорится, что Шольц всерьез взялся за идею стать тем, кто сможет завершить войну в Украине. Таким образом, он хочет укрепить свой рейтинг в Германии, который упал до исторического минимума.

По его плану, Россия примет участие в следующем саммите мира. Однако для этого Украина должна заблаговременно согласиться с главным требованием российского президента Владимира Путина по поводу участия в переговорах — определенными территориальными уступками.