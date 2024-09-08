Шольц призвал к обсуждению мира в Украине и анонсировал новую мирную конференцию

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Michael Probst/Pool via REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что настал момент для начала обсуждений мира в Украине. По его словам, будет еще одна мирная конференция.

Об этом Олаф Шольц сказал в интервью ZDF, опубликованном в воскресенье, 8 сентября.

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Обсуждение мира в Украине

"Я думаю, что это сейчас тот момент, когда мы должны обсудить, как мы можем быстрее выйти из этой военной ситуации к миру. Бесспорно будет еще одна мирная конференция", — заявил Шольц.

Он обсудил этот вопрос с Президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Шольца, украинский лидер согласился, что Россия должна присутствовать на следующей мирной конференции.

Канцлер Германии также сказал, что провальные для правящей партии результаты местных выборов в Саксонии и Тюрингии частично были следствием проукраинской позиции действующего правительства страны.

"Мы приняли очень далеко идущие решения — и мы будем это делать. Некоторые граждане не согласны с тем, что мы поддерживаем Украину", — сказал Шольц.

Однако он заверил, что продолжит взятый курс, поскольку считает помощь Украине правильной политикой.