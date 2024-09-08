Шольц закликав до обговорень миру в Україні та анонсував нову мирну конференцію

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Michael Probst/Pool via REUTERS

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що настав момент для початку обговорень миру в Україні. За його словами, буде ще одна мирна конференція.

Про це Олаф Шольц сказав в інтерв'ю ZDF, опублікованому у неділю, 8 вересня.

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Обговорення миру в Україні

"Я думаю, що це зараз той момент, коли ми маємо обговорити, як ми можемо швидше вийти з цієї воєнної ситуації до миру. Безперечно буде ще одна мирна конференція", — заявив Шольц.

Він обговорив це питання з Президентом України Володимиром Зеленським. За словами Шольца, український лідер погодився, що Росія повинна бути присутньою на наступній мирній конференції.

Канцлер Німеччини також сказав, що провальні для правлячої партії результати місцевих виборів у Саксонії та Тюрінгії частково були наслідком проукраїнської позиції чинного уряду країни.

"Ми прийняли дуже далекосяжні рішення – і ми будемо це робити. Деякі громадяни не згодні з тим, що ми підтримуємо Україну", — сказав Шольц.

Однак він запевнив, що продовжить взятий курс, оскільки вважає допомогу Україні правильною політикою.