Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Шольц заявив, що настав час для обговорення миру в Україні arrow

Шольц заявив, що настав час для обговорення миру в Україні

8 вересня 2024 18:23
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Шольц закликав до обговорень миру в Україні та анонсував нову мирну конференцію
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Michael Probst/Pool via REUTERS
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що настав момент для початку обговорень миру в Україні. За його словами, буде ще одна мирна конференція.

Про це Олаф Шольц сказав в інтерв'ю ZDF, опублікованому у неділю, 8 вересня.

Читайте також:

Обговорення миру в Україні

"Я думаю, що це зараз той момент, коли ми маємо обговорити, як ми можемо швидше вийти з цієї воєнної ситуації до миру. Безперечно буде ще одна мирна конференція", — заявив Шольц. 

Він обговорив це питання з Президентом України Володимиром Зеленським. За словами Шольца, український лідер погодився, що Росія повинна бути присутньою на наступній мирній конференції.

Канцлер Німеччини також сказав, що провальні для правлячої партії результати місцевих виборів у Саксонії та Тюрінгії частково були наслідком проукраїнської позиції чинного уряду країни.

"Ми прийняли дуже далекосяжні рішення – і ми будемо це робити. Деякі громадяни не згодні з тим, що ми підтримуємо Україну", — сказав Шольц.

Однак він запевнив, що продовжить взятий курс, оскільки вважає допомогу Україні правильною політикою.

Також важливі новини дня по темі:

росія Німеччина війна Україна Олаф Шольц світ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:54 Один загиблий, десятеро постраждалих — наслідки удару по Харківському району

18:46 Третя штурмова проведе вишкіл з військової підготовки у Львові — як потрапити

18:38 Відключення світла в Україні — в Укренерго зробили важливе застереження на завтра

18:33 Прикордонники ефектно зірвали окупантам ротацію на Вовчанському напрямку

18:31 Яблука доведеться імпортувати — в Україні очікується дефіцит агропродукції

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

18:31 Новий очільник МЗС Сибіга прокоментував порушення кордонів Румунії та Латвії дронами РФ

18:30 Аномальна температура та буревій — синоптики попередили про мінливу погоду протягом тижня

18:23 Шольц заявив, що настав час для обговорення миру в Україні

18:05 Сирський нагородив воїнів Військової служби правопорядку

18:01 Вибух на АТП у Києві — в КМВА заявили про завершення пошуково-рятувальних робіт

18:54 Один загиблий, десятеро постраждалих — наслідки удару по Харківському району

18:46 Третя штурмова проведе вишкіл з військової підготовки у Львові — як потрапити

18:38 Відключення світла в Україні — в Укренерго зробили важливе застереження на завтра

18:33 Прикордонники ефектно зірвали окупантам ротацію на Вовчанському напрямку

18:31 Яблука доведеться імпортувати — в Україні очікується дефіцит агропродукції

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

18:31 Новий очільник МЗС Сибіга прокоментував порушення кордонів Румунії та Латвії дронами РФ

18:30 Аномальна температура та буревій — синоптики попередили про мінливу погоду протягом тижня

18:23 Шольц заявив, що настав час для обговорення миру в Україні

18:05 Сирський нагородив воїнів Військової служби правопорядку

18:01 Вибух на АТП у Києві — в КМВА заявили про завершення пошуково-рятувальних робіт

Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

Text

17:53 У нас немає мобілізованих — у Третій штурмовій дали поради тим, хто хоче приєднатися до війська

Text

12:38 У Третій штурмовій розкрили секрет ефективності свого підрозділу

7 вересня 2024
Text

22:15 Республіканець Креншоу розкрив плани Трампа щодо України у разі його перемоги на виборах

Text

19:57 США дозволять удари далекобійною зброєю по Росії — конгресмени склали лист

Text

13:25 Табах заявив, що в України вкрали 9 млрд доларів на зброю

Text

13:14 Експерт оцінив перебіг операції ЗСУ в Курській області та назвав ймовірні наслідки

Text

10:02 Табах пояснив, чи матиме Росія вплив на вибори президента США

6 вересня 2024
Text

21:00 Як зростання курсу долара у 2024 році вплине на українців — розслідування "Наша Справа"

Text

17:50 Прощання із загиблою сім'єю у Львові та розстріл українських полонених — ефір Вечір.LIVE

Text

14:25 В Україні за 2,5 роки сталося понад 80 тисяч випадків СЗЧ, — нардеп

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд