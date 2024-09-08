Сирський нагородив воїнів Військової служби правопорядку та подякував за мужність

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та воїн Військової служби правопорядку. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський нагородив воїнів Військової служби правопорядку відзнаками. Він подякував їм за мужність.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у неділю, 8 вересня.

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Сирський подякував воїнам за бойову роботу з протидії диверсійним групам російських окупантів, за щоденну кропітку працю, спрямовану на підтримання правопорядку у військах та виконання інших специфічних завдань, покладених на ВСП.

Воїн Військової служби правопорядку та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та воїни Військової служби правопорядку. Фото: t.me/osirskiy

"Велика вдячність за вашу мужність, стійкість та невпинну ратну працю задля нашої перемоги", — додав головнокомандувач ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та воїни Військової служби правопорядку. Фото: t.me/osirskiy