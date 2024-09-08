Сирський нагородив воїнів Військової служби правопорядку та подякував за мужність

Сирський нагородив воїнів Військової служби правопорядку
8 вересня 2024 18:05
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та воїн Військової служби правопорядку. Фото: t.me/osirskiy
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський нагородив воїнів Військової служби правопорядку відзнаками. Він подякував їм за мужність.
Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у неділю, 8 вересня.
Читайте також:
Нагородження бійців Військової служби правопорядку
Сирський подякував воїнам за бойову роботу з протидії диверсійним групам російських окупантів, за щоденну кропітку працю, спрямовану на підтримання правопорядку у військах та виконання інших специфічних завдань, покладених на ВСП.
"Велика вдячність за вашу мужність, стійкість та невпинну ратну працю задля нашої перемоги", — додав головнокомандувач ЗСУ.
Читайте Новини.LIVE!