Сырский наградил воинов Военной службы правопорядка и поблагодарил за мужество

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и воин Военной службы правопорядка. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский наградил воинов Военной службы правопорядка отличиями. Он поблагодарил их за мужество.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в воскресенье, 8 сентября.

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Сырский поблагодарил воинов за боевую работу по противодействию диверсионным группам российских оккупантов, за ежедневный кропотливый труд, направленный на поддержание правопорядка в войсках и выполнение других специфических задач, возложенных на ВСП.

Воин Военной службы правопорядка и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и воины Военной службы правопорядка. Фото: t.me/osirskiy

"Большая благодарность за ваше мужество, стойкость и неустанный ратный труд для нашей победы", — добавил главнокомандующий ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и воины Военной службы правопорядка. Фото: t.me/osirskiy