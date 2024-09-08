Сырский наградил воинов Военной службы правопорядка и поблагодарил за мужество

Сырский наградил воинов Военной службы правопорядка
8 сентября 2024 18:05
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и воин Военной службы правопорядка. Фото: t.me/osirskiy
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский наградил воинов Военной службы правопорядка отличиями. Он поблагодарил их за мужество.
Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в воскресенье, 8 сентября.
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Сырский поблагодарил воинов за боевую работу по противодействию диверсионным группам российских оккупантов, за ежедневный кропотливый труд, направленный на поддержание правопорядка в войсках и выполнение других специфических задач, возложенных на ВСП.
"Большая благодарность за ваше мужество, стойкость и неустанный ратный труд для нашей победы", — добавил главнокомандующий ВСУ
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