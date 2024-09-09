Вибух у Сумах 9 вересня - що відомо

Російський літак з КАБами. Ілюстративне фото: росЗМІ

У місті Суми вдень у понеділок, 9 вересня, пролунав вибух. Ворог, ймовірно, запустив авіаційні бомби по населеному пункту.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Повітряні сили повідомляли, що спостерігається значна активність ворожої тактичної авіації на північному сході.

"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!" — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Повітряних сил

Згодом там попередили про пуски керованих авіаційних бомб по Сумщині.

Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 13:10 повітряну тривогу оголошено у Сумській, Луганській областях та в Криму.