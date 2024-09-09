Взрыв в Сумах 9 сентября – что известно

В Сумах раздался взрыв, — местные СМИ
9 сентября 2024 13:06
Российский самолет с КАБами. Иллюстративное фото: росСМИ
В городе Сумы днем в понедельник, 9 сентября, раздался взрыв. Враг, вероятно, запустил авиационные бомбы по населенному пункту.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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Воздушные силы сообщали, что наблюдается значительная активность вражеской тактической авиации на северо-востоке.
"Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!", — говорится в сообщении.
Позже там предупредили о пусках управляемых авиационных бомб по Сумщине.
Отметим, что по состоянию на 13:10 воздушная тревога объявлена в Сумской, Луганской областях и Крыму.
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