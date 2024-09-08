Атака на Сумы 8 сентября спасатели ликвидировали последствия авиаудара

Россияне нанесли авиаудар по Сумах — в ГСЧС показали ликвидацию последствий
Россияне нанесли ночной авиаудар по дачному массиву в Сумах. В результате атаки погибли два человека, еще четверо пострадали. Взрывной волной было повреждено 20 домов.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в воскресенье, 8 сентября.
Ликвидация последствий ночного авиаудара по Сумам
Ночью против 8 сентября российская авиация нанесла авиаудары по одному из дачных массивов Сум. Как сообщили в ГСЧС, в одном из домов возникло возгорание, спасатели ликвидировали пожар.
"Наряду с эпицентром горения были обнаружены тела двух погибших" , — говорится в сообщении.
В общей сложности взрывной волной было повреждено 20 дачных домов. Специалисты ГСЧС ограничили территории по двум адресам, пострадавшим в результате обстрелов.
В настоящее время общее количество пострадавших в результате авиаударов составляет четыре человека, среди них двое детей. Еще два человека погибли.
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