Атака на Сумы 8 сентября спасатели ликвидировали последствия авиаудара

Спасатели ликвидируют последствия ночного авиаудара по Сумам. Фото: ГСЧС Сумщины

Россияне нанесли ночной авиаудар по дачному массиву в Сумах. В результате атаки погибли два человека, еще четверо пострадали. Взрывной волной было повреждено 20 домов.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в воскресенье, 8 сентября.

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Ликвидация последствий ночного авиаудара по Сумам

Ночью против 8 сентября российская авиация нанесла авиаудары по одному из дачных массивов Сум. Как сообщили в ГСЧС, в одном из домов возникло возгорание, спасатели ликвидировали пожар.

"Наряду с эпицентром горения были обнаружены тела двух погибших" , — говорится в сообщении.

Ликвидация возгорания на месте попадания. Фото: ГСЧС Сумщины

В общей сложности взрывной волной было повреждено 20 дачных домов. Специалисты ГСЧС ограничили территории по двум адресам, пострадавшим в результате обстрелов.

Работник ГСЧС при ликвидации пожара. Фото: ГСЧС Сумщины

В настоящее время общее количество пострадавших в результате авиаударов составляет четыре человека, среди них двое детей. Еще два человека погибли.