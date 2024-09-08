Атака на Суми 8 вересня — рятувальники ліквідували наслідки авіаудару

Росіяни завдали авіаудар по Сумах — у ДСНС показали ліквідацію наслідків
Росіяни завдали авіаудар по дачному масиву в Сумах. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще четверо постраждали. Вибуховою хвилею було пошкоджено 20 будинків.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України у неділю, 8 вересня.
Ліквідація наслідків нічного авіаудару по Сумах
Уночі проти 8 вересня російська авіація завдала авіаударів по одному з дачних масивів Сум. Як повідомили в ДСНС, в одному із будинків виникло загоряння, рятувальники ліквідували пожежу.
"Поряд з епіцентром горіння було виявлено тіла двох загиблих", — йдеться в повідомленні.
Загалом вибуховою хвилею було пошкоджено 20 дачних будинків. Фахівці ДСНС обмежили території за двома адресами, які постраждали внаслідок обстрілів.
Наразі загальна кількість постраждалих внаслідок авіаударів становить четверо осіб, серед них двоє дітей. Ще двоє людей загинули.
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