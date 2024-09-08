Атака на Суми 8 вересня — рятувальники ліквідували наслідки авіаудару

Рятувальники ліквідують наслідки нічного авіаудару по Сумах. Фото: ДСНС Сумщини

Росіяни завдали авіаудар по дачному масиву в Сумах. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще четверо постраждали. Вибуховою хвилею було пошкоджено 20 будинків.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у неділю, 8 вересня.

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Ліквідація наслідків нічного авіаудару по Сумах

Уночі проти 8 вересня російська авіація завдала авіаударів по одному з дачних масивів Сум. Як повідомили в ДСНС, в одному із будинків виникло загоряння, рятувальники ліквідували пожежу.

"Поряд з епіцентром горіння було виявлено тіла двох загиблих", — йдеться в повідомленні.

Ліквідація займання на місці влучання. Фото: ДСНС Сумщини

Загалом вибуховою хвилею було пошкоджено 20 дачних будинків. Фахівці ДСНС обмежили території за двома адресами, які постраждали внаслідок обстрілів.

Працівник ДСНС під час ліквідації пожежі. Фото: ДСНС Сумщини

Наразі загальна кількість постраждалих внаслідок авіаударів становить четверо осіб, серед них двоє дітей. Ще двоє людей загинули.