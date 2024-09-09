У Маринівці внаслідок атаки зафіксували масштабні руйнування на аеродромі

Дим на аеродромі після удару. Фото: росЗМІ

Українські сили 22 серпня вдарили по аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області. Атака спричинила масштабні руйнування на авіабазі.

Про це повідомляє міноборони Великої Британії в X у понеділок, 9 вересня.

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Внаслідок атаки на аеродромі відбулися масштабні руйнування ключової інфраструктури та обладнання ворога: знищено чотири укриття для літаків та три пошкоджено.

Крім того, була зруйнована радіолокаційна станція, допоміжні будівлі та відкриті складські площі. Британська розвідка оприлюднила супутникові знімки з місць ураження до та після атаки.

Наслідки атаки. Фото: британська розвідка

Наслідки атаки. Фото: британська розвідка