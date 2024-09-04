Прикордонники завдали удару по російському укриттю в Харківській області

Російські окупанти. Фото: скриншот

Українські прикордонники бригади "Гарт" завдали удару по російській посадці, де окупанти облаштували собі укриття. Захисники використовували артилерію.

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у середу, 4 вересня.

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Удар по посадці окупантів

Російські окупанти не полишають спроб прорватися у Харківській області. Ворог намагається облаштовувати позиції на Вовчанському напрямку, однак прикордонники бригади "Гарт" вчасно фіксують такі спроби та успішно їм запобігають.

"Днями від пильного ока аеророзвідників бригади "Гарт" не вислизнув підозрілий рух поруч з лісопосадкою. Час від часу там з’являлися російські військові, які прямували в одне й те ж саме місце. Виявилося, що ворог облаштував собі в цій точці місце укриття особового складу, а також склад з боєкомплектами", — розповіли прикордонники бригади "Гарт".

Захисники навели туди артилерію та завдали удару. Вдалося уразити фортифікаційні споруди ворога зі складом БК. Наразі втрати живої сили уточнюються.