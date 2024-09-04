Росія втратила понад 27 бойових броньованих машин та 7 танків за минулу добу - деталі від Генштабу

Українські військові на танку. Фото: Генштаб

В Україні у середу, 4 вересня, триває 924 день повномасштабного вторгнення Росії. Протягом минулої доби захисники ліквідували ще 1390 окупантів.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook.

Читайте також:

Втрати Росії. Фото: Генштаб

Втрати Росії на війні в Україні

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника — крилатих ракет", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі уточнили, що загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі. Так, станом на сьогоднішній ранок, російська армія втратила:

особового складу — близько 620 350 (+1 390) осіб;

танків — 8 618 (+7) одиниць;

бойових броньованих машин — 16 848 (+27) одиниць;

артилерійських систем — 17 694 (+30) одиниці;

РСЗВ — 1 177 (+0) одиниць;

засобів ППО — 940 (+0) одиниць;

літаків — 368 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 328 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 14 616 (+43) одиниць;

крилатих ракет — 2 580 (+0) одиниць;

кораблів — 28 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 24 007 (+35) одиниць;

спеціальної техніки — 3 014 (+12) одиниць.