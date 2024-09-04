Росія втратила понад 27 бойових броньованих машин та 7 танків за минулу добу - деталі від Генштабу

Понад 1300 окупантів — Генштаб оприлюднив втрати ворога за минулу добу
4 вересня 2024 08:43
Українські військові на танку. Фото: Генштаб
В Україні у середу, 4 вересня, триває 924 день повномасштабного вторгнення Росії. Протягом минулої доби захисники ліквідували ще 1390 окупантів.
Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook.
Читайте також:
Втрати Росії на війні в Україні
"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника — крилатих ракет", — йдеться у повідомленні.
У Генштабі уточнили, що загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі. Так, станом на сьогоднішній ранок, російська армія втратила:
- особового складу — близько 620 350 (+1 390) осіб;
- танків — 8 618 (+7) одиниць;
- бойових броньованих машин — 16 848 (+27) одиниць;
- артилерійських систем — 17 694 (+30) одиниці;
- РСЗВ — 1 177 (+0) одиниць;
- засобів ППО — 940 (+0) одиниць;
- літаків — 368 (+0) одиниць;
- гелікоптерів — 328 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 14 616 (+43) одиниць;
- крилатих ракет — 2 580 (+0) одиниць;
- кораблів — 28 (+0) одиниць;
- підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 24 007 (+35) одиниць;
- спеціальної техніки — 3 014 (+12) одиниць.
Читайте Новини.LIVE!