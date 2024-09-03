Втрати Росії на війні — скільки окупантів знищили ЗСУ за минулу добу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

За минулу добу Збройні сили України ліквідували 1 360 російських загарбників. Також вдалося знищити десять танків, 18 артсистем, та 35 бойових броньованих машин.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вівторок, 3 вересня.

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Втрати окупантів на фронті

У Генштабі повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 3 вересня орієнтовно становлять:

особового складу — близько 618 960 (+1 360) осіб;

танків — 8 611 (+10) одиниць;

бойових броньованих машин — 16 821 (+35) одиниця;

артилерійських систем — 17 664 (+18) одиниці;

РСЗВ — 1 177 (+0) одиниць;

засобів ППО — 940 (+0) одиниць;

літаків — 368 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 328 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 14 573 (+36) одиниці;

крилатих ракет — 2 578 (+21) одиниць;

кораблів — 28 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 23 972 (+47) одиниці;

спеціальної техніки — 3 003 (+9) одиниці.