Втрати Росії на війні — скільки окупантів знищили ЗСУ за минулу добу

ЗСУ знищили ще понад тисячу окупантів та десять танків — Генштаб оновив втрати ворожої армії
3 вересня 2024 08:14
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine
За минулу добу Збройні сили України ліквідували 1 360 російських загарбників. Також вдалося знищити десять танків, 18 артсистем, та 35 бойових броньованих машин.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вівторок, 3 вересня.
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У Генштабі повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 3 вересня орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 618 960 (+1 360) осіб;
- танків — 8 611 (+10) одиниць;
- бойових броньованих машин — 16 821 (+35) одиниця;
- артилерійських систем — 17 664 (+18) одиниці;
- РСЗВ — 1 177 (+0) одиниць;
- засобів ППО — 940 (+0) одиниць;
- літаків — 368 (+0) одиниць;
- гелікоптерів — 328 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 14 573 (+36) одиниці;
- крилатих ракет — 2 578 (+21) одиниць;
- кораблів — 28 (+0) одиниць;
- підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 23 972 (+47) одиниці;
- спеціальної техніки — 3 003 (+9) одиниці.
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