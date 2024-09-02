Діяльність ЗСУ за серпень — у Генштабі підбили підсумки

У Генштабі підбили підсумки діяльності ЗСУ за серпень — основні теми
2 вересня 2024 21:41
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy
У Генеральному штабі відбулося підбивання підсумків діяльності Збройних сил України за серпень 2024 року. Зокрема, там обговорили зміни в оперативній обстановці.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram у понеділок, 2 вересня.
Читайте також:
Діяльність ЗСУ за серпень
Основними темами були:
- комплектування військових частин підготовленим та вмотивованим особовим складом;
- комплексна підготовка новостворених бригад та відновлення діючих;
- безперебійне забезпечення бойових підрозділів штатною лінійкою ОВТ та боєприпасами;
- оперативне впровадження досвіду бойових дій в систему підготовки військ;
- визначення основних шляхів вирішення низки проблемних питань.
"Окремо Головнокомандувач ЗС України генерал Олександр Сирський наголосив на необхідності підвищення рівня бойового злагодження сформованих військових частин та посиленні ефективності індивідуальної й колективної підготовки особового складу до виконання бойових завдань", — йдеться у повідомленні.
Читайте Новини.LIVE!