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У Генштабі підбили підсумки діяльності ЗСУ за серпень — основні теми

2 вересня 2024 21:41
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Діяльність ЗСУ за серпень — у Генштабі підбили підсумки
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Генеральному штабі відбулося підбивання підсумків діяльності Збройних сил України за серпень 2024 року. Зокрема, там обговорили зміни в оперативній обстановці.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram у понеділок, 2 вересня.

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Основними темами були: 

  • комплектування військових частин підготовленим та вмотивованим особовим складом;
  • комплексна підготовка новостворених бригад та відновлення діючих;
  • безперебійне забезпечення бойових підрозділів штатною лінійкою ОВТ та боєприпасами;
  • оперативне впровадження досвіду бойових дій в систему підготовки військ;
  • визначення основних шляхів вирішення низки проблемних питань.

"Окремо Головнокомандувач ЗС України генерал Олександр Сирський наголосив на необхідності підвищення рівня бойового злагодження сформованих військових частин та посиленні ефективності індивідуальної й колективної підготовки особового складу до виконання бойових завдань", — йдеться у повідомленні.

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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

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