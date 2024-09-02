Діяльність ЗСУ за серпень — у Генштабі підбили підсумки

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

У Генеральному штабі відбулося підбивання підсумків діяльності Збройних сил України за серпень 2024 року. Зокрема, там обговорили зміни в оперативній обстановці.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram у понеділок, 2 вересня.

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Основними темами були:

комплектування військових частин підготовленим та вмотивованим особовим складом;

комплексна підготовка новостворених бригад та відновлення діючих;

безперебійне забезпечення бойових підрозділів штатною лінійкою ОВТ та боєприпасами;

оперативне впровадження досвіду бойових дій в систему підготовки військ;

визначення основних шляхів вирішення низки проблемних питань.

"Окремо Головнокомандувач ЗС України генерал Олександр Сирський наголосив на необхідності підвищення рівня бойового злагодження сформованих військових частин та посиленні ефективності індивідуальної й колективної підготовки особового складу до виконання бойових завдань", — йдеться у повідомленні.