Деятельность ВСУ за август — в Генштабе подвели итоги

В Генштабе подвели итоги деятельности ВСУ за август — основные темы
2 сентября 2024 21:41
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy
В Генеральном штабе состоялось подведение итогов деятельности Вооруженных сил Украины за август 2024 года. В частности, обсудили изменения в оперативной обстановке.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram в понедельник, 2 сентября.
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Основными темами были:
- комплектование воинских частей подготовленным и мотивированным личным составом;
- комплексная подготовка новых бригад и восстановление действующих;
- бесперебойное обеспечение боевых подразделений штатной линейкой ВВТ и боеприпасами;
- оперативное внедрение опыта боевых действий в систему подготовки войск;
- определение основных путей решения ряда проблемных вопросов.
"Отдельно Главнокомандующий ВС Украины генерал Александр Сырский отметил необходимость повышения уровня боевого слаживания сформированных воинских частей и усилении эффективности индивидуальной и коллективной подготовки личного состава к выполнению боевых задач", — говорится в сообщении.
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