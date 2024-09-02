Деятельность ВСУ за август — в Генштабе подвели итоги

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

В Генеральном штабе состоялось подведение итогов деятельности Вооруженных сил Украины за август 2024 года. В частности, обсудили изменения в оперативной обстановке.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram в понедельник, 2 сентября.

Читайте также:

Деятельность ВСУ за август

Основными темами были:

комплектование воинских частей подготовленным и мотивированным личным составом;

комплексная подготовка новых бригад и восстановление действующих;

бесперебойное обеспечение боевых подразделений штатной линейкой ВВТ и боеприпасами;

оперативное внедрение опыта боевых действий в систему подготовки войск;

определение основных путей решения ряда проблемных вопросов.

"Отдельно Главнокомандующий ВС Украины генерал Александр Сырский отметил необходимость повышения уровня боевого слаживания сформированных воинских частей и усилении эффективности индивидуальной и коллективной подготовки личного состава к выполнению боевых задач", — говорится в сообщении.