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Військові показали, як ефектно знищили позиції та боєкомплект окупантів — відео

2 вересня 2024 19:51
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Військові ефектно вдарили по позиції та боєкомплекту окупантів — відео
Взводний опорний пункт російских окупантів. Фото: скриншот з відео
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Слобожанські гвардійці знищили позиції та боєкомплект російських окупантів. Внаслідок удару двоє загарбників загинуло та один отримав важкі поранення.

Відео показало оперативно-тактичне угруповання "Харків" у Telegram у понеділок, 2 вересня.

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Удар по окупантах

Ударний екіпаж безпілотників п'ятої Слобожанської бригади Нацгвардії виявив на взводному опорному пункті російських загарбників склад боєкомплекту на Куп'янському напрямку. Також вдалося помітити групу окупантів.

Координати одразу передали екіпажам ударних дронів "Магура". Військові прийняли рішення про удар по скупченню загарбників.

"Екіпаж "Ахілл" ударних дронів п'ятої Слобожанської бригади за допомогою дрону "Магура" наніс ураження, яке призвело до детонування боєкомплекту, що зберігався на позиції російських загарбників", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок удару було знищено склад боєкомплекту та живу силу ворога. Серед особового складу армії РФ двоє окупантів загинули та один отримав поранення.

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