Военные эффектно ударили по позиции и боекомплекту оккупантов — видео

Взводный опорный пункт российских оккупантов. Фото: скриншот с видео

Слобожанские гвардейцы уничтожили позиции и боекомплект российских оккупантов. В результате удара двое захватчиков погибли и один получил тяжелые ранения.

Видео показала оперативно-тактическая группировка "Харьков" в Telegram в понедельник, 2 сентября.

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Удар по оккупантам

Ударный эпикаж беспилотников пятой Слобожанской бригады Нацгвардии обнаружил на взводном опорном пункте российских захватчиков склад боекомплекта на Купянском направлении. Также удалось заметить группу оккупантов.

Координаты сразу передали экипажам ударных дронов "Магура". Военные приняли решение об ударе по скоплению захватчиков.

"Экипаж "Ахилл" ударных дронов пятой Слобожанской бригады с помощью дрона "Магура" нанес поражение, которое привело к детонированию боекомплекта, который хранился на позиции российских захватчиков", — говорится в сообщении.

В результате удара был уничтожен склад боекомплекта и живая сила врага. Среди личного состава армии РФ двое оккупантов погибли и один получил ранения.