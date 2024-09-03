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ВСУ уничтожили еще более тысячи оккупантов и десять танков — Генштаб обновил потери вражеской армии

3 сентября 2024 08:14
Катерина Османская - Редактор
Потери России на войне — сколько оккупантов уничтожили ВСУ за минувшие сутки
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine
Катерина Османская - Редактор

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 1 360 российских захватчиков. Также удалось уничтожить десять танков, 18 артсистем и 35 боевых бронированных машин. 

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ во вторник, 3 сентября.

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В Генштабе сообщили, что общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по 3 сентября ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 618 960 (+1 360) человек;
  • танков — 8 611 (+10) единиц;
  • боевых бронированных машин — 16 821 (+35) единица;
  • артиллерийских систем — 17 664 (+18) единицы;
  • РСЗО — 1 177 (+0) единиц;
  • средств ПВО — 940 (+0) единиц;
  • самолетов — 368 (+0) единиц;
  • вертолетов — 328 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 14 573 (+36) единицы;
  • крылатых ракет — 2 578 (+21) единиц;
  • кораблей — 28 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 23 972 (+47) единицы;
  • специальной техники — 3 003 (+9) единицы.
потери окупантов на 3 сентября
Потери России на 3 сентября. Фото: Генштаб ВСУ

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