Потери России на войне — сколько оккупантов уничтожили ВСУ за минувшие сутки

ВСУ уничтожили еще более тысячи оккупантов и десять танков — Генштаб обновил потери вражеской армии
3 сентября 2024 08:14
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 1 360 российских захватчиков. Также удалось уничтожить десять танков, 18 артсистем и 35 боевых бронированных машин.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ во вторник, 3 сентября.
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В Генштабе сообщили, что общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по 3 сентября ориентировочно составляют:
- личного состава — около 618 960 (+1 360) человек;
- танков — 8 611 (+10) единиц;
- боевых бронированных машин — 16 821 (+35) единица;
- артиллерийских систем — 17 664 (+18) единицы;
- РСЗО — 1 177 (+0) единиц;
- средств ПВО — 940 (+0) единиц;
- самолетов — 368 (+0) единиц;
- вертолетов — 328 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 14 573 (+36) единицы;
- крылатых ракет — 2 578 (+21) единиц;
- кораблей — 28 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 23 972 (+47) единицы;
- специальной техники — 3 003 (+9) единицы.
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