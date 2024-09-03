Потери России на войне — сколько оккупантов уничтожили ВСУ за минувшие сутки

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 1 360 российских захватчиков. Также удалось уничтожить десять танков, 18 артсистем и 35 боевых бронированных машин.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ во вторник, 3 сентября.

Читайте также:

Потери оккупантов на фронте

В Генштабе сообщили, что общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по 3 сентября ориентировочно составляют:

личного состава — около 618 960 (+1 360) человек;

танков — 8 611 (+10) единиц;

боевых бронированных машин — 16 821 (+35) единица;

артиллерийских систем — 17 664 (+18) единицы;

РСЗО — 1 177 (+0) единиц;

средств ПВО — 940 (+0) единиц;

самолетов — 368 (+0) единиц;

вертолетов — 328 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 14 573 (+36) единицы;

крылатых ракет — 2 578 (+21) единиц;

кораблей — 28 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 23 972 (+47) единицы;

специальной техники — 3 003 (+9) единицы.