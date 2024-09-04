Россия потеряла более 27 боевых бронированных машин и 7 танков за минувшие сутки – детали от Генштаба

Украинские военные на танке. Фото: Генштаб

В Украине в среду, 4 сентября, длится 924 дня полномасштабного вторжения России. За прошедшие сутки защитники ликвидировали еще 1390 оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook.

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"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника — крылатых ракет", — говорится в сообщении.

В Генштабе уточнили, что общая цифра скорректирована, а потери в сутки подаются в обычном режиме. Так, по состоянию на сегодняшнее утро, российская армия потеряла:

личного состава — около 620 350 (+1 390) человек;

танков — 8618 (+7) единиц;

боевых бронированных машин — 16 848 (+27) единиц;

артиллерийских систем — 17 694 (+30) единицы;

РСЗО — 1 177 (+0) единиц;

средств ПВО — 940 (+0) единиц;

самолетов — 368 (+0) единиц;

вертолетов — 328 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 14 616 (+43) единиц;

крылатых ракет — 2580 (+0) единиц;

кораблей — 28 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 24 007 (+35) единиц;

специальной техники — 3014 (+12) единиц.