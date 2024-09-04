Пограничники нанесли удар по российскому укрытию в Харьковской области

Российские оккупанты. Фото: скриншот

Украинские пограничники бригады "Гарт" нанесли удар по российской посадке, где оккупанты обустроили себе укрытие. Защитники использовали артиллерию.

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в среду, 4 сентября.

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Удар по посадке оккупантов

Российские оккупанты не оставляют попыток прорваться в Харьковской области. Враг пытается обустраивать позиции на Волчанском направлении, однако пограничники бригады "Гарт" вовремя фиксируют такие попытки и успешно их предотвращают.

"На днях от бдительного глаза аэроразведчиков бригады "Гарт" не ускользнуло подозрительное движение рядом с лесопосадкой. Время от времени там появлялись российские военные, которые направлялись в одно и то же место. Оказалось, что враг обустроил себе в этой точке место укрытия личного состава, а также склад с боекомплектами", — рассказали пограничники бригады "Гарт".

Защитники навели туда артиллерию и нанесли удар. Удалось поразить фортификационные сооружения врага со складом БК. Сейчас потери живой силы уточняются.