Над Новою Каховкою постійно чути гул дронів та літаків

Український розвідувальний безпілотник. Фото: wikipedia

Останнім часом мешканці Нової Каховки відмічають високу активність авіації в небі над містом. Зокрема, помічали ймовірно українські дрони та російські бойові літаки.

Про це Новини.LIVE розповів міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко.

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Над Новою Каховкою помітно побільшало дронів. Здебільшого розвідувальних — українські військові з їхньою допомогою контролюють територію міста.

"Полювання, звісно, йде за розташуванням ворога. Він в основному розташований на прибережній частині — проспект Дніпровський, Дніпряни, і туди далі вниз, у бік Кринок, аж за Корсунку. Основні оці вулиці прибережні, ворог туди давно заселився в житлових будинках, і, звичайно, Збройні сили України не залишають їх без уваги", — повідомив мер Нової Каховки Володимир Коваленко.

Також над містом переміщується велика кількість ворожих гелікоптерів. Навіть подекуди залітають літаки — над містом вони здійснюють розворот.

"Скоріш за все, мабуть КАБи скидають на правий берег або просто ведуть обстріл, запускають ракети, чи що вони носять. Але над містом велика кількість авіаційної техніки розвертається, і постійно місто під контролем", — додав міський голова.

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