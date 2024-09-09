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Українські дрони та російські літаки — мер Нової Каховки розповів про ситуацію в небі над містом

9 вересня 2024 05:46
Марія Маркевич - Журналіст
Марія Маркевич
Журналіст
Над Новою Каховкою постійно чути гул дронів та літаків
Український розвідувальний безпілотник. Фото: wikipedia
Марія Маркевич - Журналіст
Марія Маркевич
Журналіст

Останнім часом мешканці Нової Каховки відмічають високу активність авіації в небі над містом. Зокрема, помічали ймовірно українські дрони та російські бойові літаки. 

Про це Новини.LIVE розповів міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко. 

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Над Новою Каховкою помітно побільшало дронів. Здебільшого розвідувальних — українські військові з їхньою допомогою контролюють територію міста. 

"Полювання, звісно, йде за розташуванням ворога. Він в основному розташований на прибережній частині — проспект Дніпровський, Дніпряни, і туди далі вниз, у бік Кринок, аж за Корсунку. Основні оці вулиці прибережні, ворог туди давно заселився в житлових будинках, і, звичайно, Збройні сили України не залишають їх без уваги", — повідомив мер Нової Каховки Володимир Коваленко.

Також над містом переміщується велика кількість ворожих гелікоптерів. Навіть подекуди залітають літаки — над містом вони здійснюють розворот.

"Скоріш за все, мабуть КАБи скидають на правий берег або просто ведуть обстріл, запускають ракети, чи що вони носять. Але над містом велика кількість авіаційної техніки розвертається, і постійно місто під контролем", — додав міський голова.

Нагадаємо, українські журналісти показали, який вигляд має КПП у Суджі

Наразі Збройні сили України у Курській області атакують одразу на шести напрямках. 

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