Над Новой Каховкой постоянно слышен гул дронов и самолетов

Украинский разведывательный беспилотник. Фото: wikipedia

В последнее время жители Новой Каховки отмечают высокую активность авиации в небе над городом. В частности, замечали, вероятно, украинские дроны и российские боевые самолеты.

Об этом Новини.LIVE рассказал городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.

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Над Новой Каховкой заметно прибавилось дронов. В основном, разведывательных — украинские военные с их помощью контролируют территорию города.

"Охота, конечно, идет за расположением врага. Он в основном расположен на прибрежной части — проспект Днепровский, Днепряне, и туда дальше вниз, в сторону Крынок, аж за Корсунку. Основные эти улицы прибрежны, враг туда давно заселился в жилых домах, и, конечно, Вооруженные силы Украины не оставляют их без внимания", — сообщил мэр Новой Каховки Владимир Коваленко.

Также над городом перемещается большое количество вражеских вертолетов. Даже кое-где залетают самолеты — над городом они совершают разворот.

"Скорее всего, наверное, КАБы сбрасывают на правый берег или просто ведут обстрел, запускают ракеты или что они носят. Но над городом большое количество авиационной техники разворачивается, и постоянно город под контролем", — добавил городской голова.

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