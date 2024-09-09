В Мариновке в результате атаки зафиксировали масштабные разрушения на аэродроме

Удар по авиабазе в Волгоградской области — британская разведка показала последствия
9 сентября 2024 14:14
Дым на аэродроме после удара. Фото: росСМИ
Украинские силы 22 августа ударили по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области. Атака повлекла за собой масштабные разрушения на авиабазе.
Об этом сообщает минобороны Великобритании в X в понедельник, 9 сентября.
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В результате атаки на аэродроме произошли масштабные разрушения ключевой инфраструктуры и оборудования врага: уничтожены четыре укрытия для самолетов и три повреждены.
Кроме того, была разрушена радиолокационная станция, вспомогательные постройки и открытые складские площади. Британская разведка обнародовала спутниковые снимки с мест поражения до и после атаки.
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