Сырский ответил, что Украине может помочь поскорее закончить войну

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ

Военное руководство Украины не сомневается в нашей победе в войне против России. Однако для этого необходима помощь западных партнеров.

Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью CNN.

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Сырский считает, что для победы Украины в войне важно снятие ограничений США на дальнобойные удары западным оружием по военным объектам в России. В то же время, он спрогнозировал ход событий в течение следующего полугода.

"Трудно прогнозировать на такой большой срок, но, конечно, мы планируем боевые действия, мы планируем кампании, мы производим соответствующие расчеты наших возможностей, возможностей Вооруженных Сил, наших нужд. И, конечно, мы настроены на победу", — отметил главнокомандующий.

Он отметил, что дополнительные поставки вооружения и техники позволили бы как можно быстрее поставить на вооружение новые бригады сил обороны. Сырский привел в пример Курскую наступательную операцию по поводу того, как мысли о победе поднимают моральный дух украинцев.

"То есть только в борьбе мы можем победить. И мы все настроены на победу. Курская операция показала, что победа является тем стимулом, который поднимает нравственный дух наших военных и всего нашего населения. Это единственный способ сделать это и никак иначе", — добавил руководитель ВСУ.