Контрнаступальні дії росіян у Курській області — реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російські війська почали контрнаступальні дії у Курській області. За його словами, ситуація відповідає українському плану.

Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою, передає РБК-Україна.

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За словами Зеленського, усі події у Курській області "йдуть за нашим, українським, планом".

Крім того, глава держави також прокоментував ситуацію з Білоруссю.

"Ми спостерігаємо за скупченням військ, яке було помічене давно. Ми контролюємо цей процес", — сказав він.

Зазначимо, раніше про початок наступальних дій військ РФ у Курській області розповіли аналітики ISW. За їхніми даними, бої тривають у районі села Снагость.

Російські війська, які контратакують, діють підрозділами розміром з роту та можуть використовувати елементи більш досвідчених підрозділів для проведення наступальних дій