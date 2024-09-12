Контрнаступальні дії росіян у Курській області — реакція Зеленського

Зеленський підтвердив контрнаступальні дії росіян у Курській області
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російські війська почали контрнаступальні дії у Курській області. За його словами, ситуація відповідає українському плану.
Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою, передає РБК-Україна.
Контрнаступальні дії росіян на Курщині
За словами Зеленського, усі події у Курській області "йдуть за нашим, українським, планом".
Крім того, глава держави також прокоментував ситуацію з Білоруссю.
"Ми спостерігаємо за скупченням військ, яке було помічене давно. Ми контролюємо цей процес", — сказав він.
Зазначимо, раніше про початок наступальних дій військ РФ у Курській області розповіли аналітики ISW. За їхніми даними, бої тривають у районі села Снагость.
Російські війська, які контратакують, діють підрозділами розміром з роту та можуть використовувати елементи більш досвідчених підрозділів для проведення наступальних дій
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