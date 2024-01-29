Удар по Нікополю 29 січня — є поранені

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Архівне фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Сьогодні російські окупанти з артилерії вдарили по Нікополю Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє юнаків.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської області Сергій Лисак.

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Лисак розповів, що сьогодні росіяни вдарили по Нікополю артилерією. Двоє хлопців віком 19 та 21 років отримали поранення. Один з них у важкому стані.

"Постраждали двоє молодих хлопців, 19 та 21 років. Перший лікуватиметься вдома. Другий — важкий. У нього осколкові поранення голови та грудної клітини. Медики надають всю необхідну допомогу", — йдеться у повідомленні.

Інші дані наразі ще встановлюються.

Нагадаємо, зараз в низці областей України, зокрема й Дніпропетровській, лунає повітряна тривога. У Повітряних силах попередили, що існує загроза застосування балістичного озброєння ворога.

Також ми писали, що російські загарбники протягом минулої доби випустили майже 400 снарядів по Херсонській області. Для цього росіяни використовували артилерію, міномети РСЗВ, танки та БпЛА.

Крім того, під ворожим вогнем за добу опинилися понад 15 населених пунктів Харківської області.