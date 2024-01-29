Удар по Никополю 29 января — есть раненые

Последствия обстрелов Днепропетровской области. Архивное фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Сегодня российские оккупанты из артиллерии ударили по Никополю Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали двое юношей.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской области Сергей Лысак.

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Лысак рассказал, что сегодня россияне ударили по Никополю артиллерией. Двое ребят в возрасте 19 и 21 лет получили ранения. Один из них в тяжелом состоянии.

"Пострадали двое молодых парней, 19 и 21 лет. Первый будет лечиться дома. Второй — тяжелый. У него осколочные ранения головы и грудной клетки. Медики оказывают всю необходимую помощь", — говорится в сообщении.

Остальные данные пока еще устанавливаются.

Напомним, сейчас в ряде областей Украины, в том числе и Днепропетровской, раздается воздушная тревога. В Воздушных силах предупредили, что существует угроза применения баллистического вооружения врага.

Также мы писали, что российские захватчики за прошедшие сутки выпустили почти 400 снарядов по Херсонской области. Для этого россияне использовали артиллерию, минометы РСЗО, танки и БпЛА.

Кроме того, под вражеским огнем за сутки оказались более 15 населенных пунктов Харьковской области.