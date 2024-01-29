Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты ударили по Никополю — есть раненые arrow

Оккупанты ударили по Никополю — есть раненые

29 января 2024 12:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Удар по Никополю 29 января — есть раненые
Последствия обстрелов Днепропетровской области. Архивное фото: t.me/dnipropetrovskaODA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня российские оккупанты из артиллерии ударили по Никополю Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали двое юношей.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской области Сергей Лысак

Читайте также:

Удар по Никополю 29 января

Лысак рассказал, что сегодня россияне ударили по Никополю артиллерией. Двое ребят в возрасте 19 и 21 лет получили ранения. Один из них в тяжелом состоянии.

"Пострадали двое молодых парней, 19 и 21 лет. Первый будет лечиться дома. Второй — тяжелый. У него осколочные ранения головы и грудной клетки. Медики оказывают всю необходимую помощь", — говорится в сообщении.

Остальные данные пока еще устанавливаются.

null

Напомним, сейчас в ряде областей Украины, в том числе и Днепропетровской, раздается воздушная тревога. В Воздушных силах предупредили, что существует угроза применения баллистического вооружения врага.

Также мы писали, что российские захватчики за прошедшие сутки выпустили почти 400 снарядов по Херсонской области. Для этого россияне использовали артиллерию, минометы РСЗО, танки и БпЛА.

Кроме того, под вражеским огнем за сутки оказались более 15 населенных пунктов Харьковской области.

Днепропетровская область
обстрелы
оккупанты
Никополь
война в Украине
ранение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме