Окупанти вдарили по Запоріжжю з різного типу зброї — є загиблі

Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото (архівне): t.me/zoda_gov_ua

Упродовж доби окупанти обстріляли 23 населених пункти Запорізької області, здійснивши 134 удари з різного типу зброї. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще одна жінка дістала поранення.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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За словами начальника ОВА, 110 разів окупанти вдарили з артилерії по території Залізничного, Новоданилівки, Левадного, Щербаків, Полтавки, Лугівського, Роботиного, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл.

"Військовослужбовці РФ також обстріляли з РСЗВ Гуляйполе та Новоандріївку, атакували 20 безпілотниками Новодарівку, Червоне, Малинівку, Білогір'я, Малу Токмачку й Роботине, а також здійснили два авіаційні удари по Оріхову", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожих обстрілів загинули дві жінки із села Плавні віком 54 та 63 років. Ще одна 76-річна жителька Оріхова дістала поранення. Також відомо про пошкодження двох житлових будинків.

Нагадаємо, упродовж минулої доби російські окупанти близько 121 разу обстріляли Херсонську область з різного типу зброї. Внаслідок ворожої атаки одна людина дістала поранення.

Також загарбники напередодні здійснили масовий обстріл Харківщини. Стало відомо, що внаслідок атак постраждали 62 людини, з них шестеро дітей. Крім того, загинула одна жінка.