Оккупанты ударили по Запорожской области из разного типа оружия — есть погибшие

Последствия обстрелов Запорожской области. Фото (архивное): t.me/zoda_gov_ua

За сутки оккупанты обстреляли 23 населенных пункта Запорожской области, нанеся 134 удара из разного типа оружия. В результате атаки погибли два человека, еще одна женщина получила ранения.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Читайте также:

Обстрелы Запорожья на протяжении суток: что известно

По словам начальника ОВА, 110 раз оккупанты ударили из артиллерии по территории Железнодорожного, Новоданиловки, Левадного, Щербаков, Полтавки, Луговского, Работино, Пятихаток, Лобкового, Плавней и других прифронтовых городов и сел.

"Военнослужащие РФ также обстреляли из РСЗО Гуляйполе и Новоандреевку, атаковали 20 беспилотниками Новодаровку, Червоное, Малиновку, Белогорье, Малую Токмачку и Работино, а также совершили два авиационных удара по Орехову", — говорится в сообщении.

В результате вражеских обстрелов погибли две женщины из села Плавни в возрасте 54 и 63 лет. Еще одна 76-летняя жительница Орехова получила ранения. Также известно о повреждении двух жилых домов.

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты около 121 раза обстреляли Херсонскую область из разного типа оружия. В результате вражеской атаки один человек получил ранение.

Также захватчики накануне совершили массовый обстрел Харьковской области. Стало известно, что в результате атак пострадали 62 человека, из них шестеро детей. Кроме того, погибла одна женщина.