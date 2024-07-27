Обстріл Херсона ввечері 27 липня — загинула жінка

Російський обстріл Херсона. Фото архівне: t.me/pgo_gov_ua

Російські окупанти у суботу, 27 липня, атакували Херсон. Під ворожий удар потрапив Корабельний район міста.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

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Снаряд противника поцілив у багатоповерхівку.

"На жаль, смертельні поранення отримала 64-річна жінка", — додав Прокудін.

Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти 27 липня обстріляли село Москалівка Харківської області. Внаслідок атаки противника загинула жінка.

Також загарбники 27 липня обстріляли Глухівську громаду Сумської області. Внаслідок атаки є постраждалі та загибла дитина.