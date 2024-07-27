Обстріл Херсона ввечері 27 липня — загинула жінка

Окупанти вдарили снарядом по багатоповерхівці в Херсоні — загинула жінка
27 липня 2024 23:58
Російський обстріл Херсона. Фото архівне: t.me/pgo_gov_ua
Російські окупанти у суботу, 27 липня, атакували Херсон. Під ворожий удар потрапив Корабельний район міста.
Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.
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Снаряд противника поцілив у багатоповерхівку.
"На жаль, смертельні поранення отримала 64-річна жінка", — додав Прокудін.
Нагадаємо, окупанти 27 липня обстріляли село Москалівка Харківської області. Внаслідок атаки противника загинула жінка.
Також загарбники 27 липня обстріляли Глухівську громаду Сумської області. Внаслідок атаки є постраждалі та загибла дитина.
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