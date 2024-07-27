Обстрел Херсона вечером 27 июля — погибла женщина

Российский обстрел Херсона. Фото архивное: t.me/pgo_gov_ua

Российские оккупанты в субботу, 27 июля, атаковали Херсон. Под вражеский удар попал Корабельный район города.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

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Снаряд противника попал в многоэтажку.

"К сожалению, смертельные ранения получила 64-летняя женщина", — добавил Прокудин.

Пост Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты 27 июля обстреляли село Москалевка Харьковской области. В результате атаки противника погибла женщина.

Также захватчики 27 июля обстреляли Глуховскую громаду Сумской области. В результате атаки есть пострадавшие и погибший ребенок.