Обстрел Херсона вечером 27 июля — погибла женщина

Оккупанты ударили снарядом по многоэтажке в Херсоне — погибла женщина
27 июля 2024 23:58
Российский обстрел Херсона. Фото архивное: t.me/pgo_gov_ua
Российские оккупанты в субботу, 27 июля, атаковали Херсон. Под вражеский удар попал Корабельный район города.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.
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Снаряд противника попал в многоэтажку.
"К сожалению, смертельные ранения получила 64-летняя женщина", — добавил Прокудин.
Напомним, оккупанты 27 июля обстреляли село Москалевка Харьковской области. В результате атаки противника погибла женщина.
Также захватчики 27 июля обстреляли Глуховскую громаду Сумской области. В результате атаки есть пострадавшие и погибший ребенок.
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