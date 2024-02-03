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Окупанти вдосконалили далекобійність радянських авіабомб, — Bild

3 лютого 2024 19:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти вдосконалили далекобійність радянських авіабомб, — Bild
Наслідки атаки авіабомбами Куп'янська. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти збільшили далекобійність радянських авіабомб у сім разів. Наразі ворог використовує їх для ударів по Україні.

Про це у суботу, 3 лютого, повідомляє Bild.

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Далекобійність радянських авіабомб 

У 1950-ті роки СРСР розробили 500-кілограмові фугасні авіабомби ФАБ-500. Їх створювали як бомби вільного падіння. Далекобійність зброї становила до 10 км залежно від висоти скидання і кута падіння.

Авіабомба ФАБ-500
Авіабомба ФАБ-500. Фото: Bild

Експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке розповів, що наразі російські ВПС удосконалили ці бомби, забезпечивши їх модулем планування і корекції. Загарбники прикріпили до боєголовок крила і кермо напрямку. Вони зробили бомби керованими та збільшили далекобійність до 70 км.

"Їх запускають із винищувачів-бомбардувальників Су-34. У небі поліпшені ФАБ-500 виглядають як невеликі літаки або безпілотники. За даними Рьопке, зараз в України недостатньо ППО, щоб зупинити їх", — йдеться у матеріалі.

Авіабомби ФАБ-500
Авіабомби ФАБ-500. Фото: Bild

У суботу, 3 лютого, очільник військової адміністрації Харківської області Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти атакували Куп'янськ бомбами ФАБ-500 з універсальним модулем планування і корекції. За його словами, одна з боєголовок упала поблизу житлових будинків, залишивши величезну воронку.

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Допис Bild. Фото: скриншот 

Нагадаємо, ворог завдав чергового удару по Куп'янську, що на Харківщині, у суботу вранці, 3 лютого. В місті пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок, приватні будівлі, електромережі та інша цивільна нежитлова інфраструктура.

війна
росіяни
Україна
окупанти
авіабомба

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