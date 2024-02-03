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Оккупанты усовершенствовали дальнобойность советских авиабомб, — Bild

3 февраля 2024 19:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты усовершенствовали дальнобойность советских авиабомб, — Bild
Последствия атаки авиабомбами Купянска. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты увеличили дальнобойность советских авиабомб в семь раз. Сейчас враг использует их для ударов по Украине.

Об этом в субботу, 3 февраля, сообщает Bild.

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Дальнобойность советских авиабомб

В 1950-е годы СССР разработали 500-килограммовые фугасные авиабомбы ФАБ-500. Их создавали как бомбы свободного падения. Дальнобойность оружия составляла до 10 км в зависимости от высоты сброса и угла падения.

Авиабомба ФАБ-500
Авиабомба ФАБ-500. Фото: Bild

Эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке рассказал, что в настоящее время российские ВВС усовершенствовали эти бомбы, снабдив их модулем планирования и коррекции. Захватчики прикрепили к боеголовкам крылья и руль направления. Они сделали бомбы управляемыми и увеличили дальнобойность до 70 км.

"Их запускают с истребителей-бомбардировщиков Су-34. В небе улучшенные ФАБ-500 выглядят как небольшие самолеты или беспилотники. По данным Репке, сейчас у Украины недостаточно ПВО, чтобы остановить их", — говорится в материале.

Авиабомбы ФАБ-500
Авиабомбы ФАБ-500. Фото: Bild

В субботу, 3 февраля, глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты атаковали Купянск бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. По его словам, одна из боеголовок упала вблизи жилых домов, оставив огромную воронку.

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Пост Bild. Фото: скриншот

Напомним, враг нанес очередной удар по Купянску, что на Харьковщине, в субботу утром, 3 февраля. В городе поврежден девятиэтажный жилой дом, частные здания, электросети и другая гражданская нежилая инфраструктура.

война
россияне
Украина
оккупанты
авиабомба

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