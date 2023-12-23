Окупанти запустили балістику з Криму — куди летять ракети
Російські окупанти здійснили запуск балістики з тимчасово окупованого Криму. Наразі небезпека є для Дніпропетровської, Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Повітряна тривога в Україні
"Пуски балістики з Криму", — йдеться у повідомленні.
Ворожі ракети рухаються в напрямку Кіровоградської області.
До того ж окупанти запустили ракету Х-59/31 у напрямку Одеської області.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Оновлено 10:29. Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович закликав мешканців міста не знімати роботу ППО.
Нагадаємо, сьогодні зранку, 23 грудня, у Кривому Розі пролунали вибухи. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Також ми писали, що минулої доби російські окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів Харківської області. Вони використовували артилерію та міномети.
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