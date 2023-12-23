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Окупанти запустили балістику з Криму — куди летять ракети

23 грудня 2023 10:26
оновлено: 10:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти запустили балістику з Криму — куди летять ракети
Ракета в небі. Фото: "Суспільне"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти здійснили запуск балістики з тимчасово окупованого Криму. Наразі небезпека є для Дніпропетровської, Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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"Пуски балістики з Криму", — йдеться у повідомленні.

Ворожі ракети рухаються в напрямку Кіровоградської області. 

До того ж окупанти запустили ракету Х-59/31 у напрямку Одеської області.

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Допис моніторингового Telegram-каналу. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 10:29. Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович закликав мешканців міста не знімати роботу ППО.

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Допис Райковича. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні зранку, 23 грудня, у Кривому Розі пролунали вибухи. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Також ми писали, що минулої доби російські окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів Харківської області. Вони використовували артилерію та міномети.

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