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Оккупанты запустили баллистику из Крыма — куда летят ракеты

23 декабря 2023 10:26
обновлено: 10:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты запустили баллистику из Крыма — куда летят ракеты
Ракета в небе. Фото: "Суспільне"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты осуществили запуск баллистики из временно оккупированного Крыма. В настоящее время опасность есть для Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областей.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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"Пуски баллистики из Крыма", — говорится в сообщении.

Вражеские ракеты двигаются в направлении Кировоградской области.

К тому же оккупанты запустили ракету Х-59/31 в направлении Одесской области.

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Пост мониторингового Telegram-канала. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 10:29. Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович призвал жителей города не снимать работу ПВО.

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Пост Райковича. Фото: скриншот

Напомним, сегодня утром, 23 декабря, в Кривом Роге раздались взрывы. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Также мы писали, что за прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковской области. Они использовали артиллерию и минометы.

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