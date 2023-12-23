Оккупанты запустили баллистику из Крыма — куда летят ракеты
Российские оккупанты осуществили запуск баллистики из временно оккупированного Крыма. В настоящее время опасность есть для Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областей.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Воздушная тревога в Украине
"Пуски баллистики из Крыма", — говорится в сообщении.
Вражеские ракеты двигаются в направлении Кировоградской области.
К тому же оккупанты запустили ракету Х-59/31 в направлении Одесской области.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Обновлено 10:29. Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович призвал жителей города не снимать работу ПВО.
Напомним, сегодня утром, 23 декабря, в Кривом Роге раздались взрывы. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Также мы писали, что за прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковской области. Они использовали артиллерию и минометы.
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