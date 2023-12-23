Оккупанты запустили баллистику из Крыма — куда летят ракеты

Ракета в небе. Фото: "Суспільне"

Российские оккупанты осуществили запуск баллистики из временно оккупированного Крыма. В настоящее время опасность есть для Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областей.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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"Пуски баллистики из Крыма", — говорится в сообщении.

Вражеские ракеты двигаются в направлении Кировоградской области.

К тому же оккупанты запустили ракету Х-59/31 в направлении Одесской области.

Пост мониторингового Telegram-канала. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 10:29. Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович призвал жителей города не снимать работу ПВО.

Пост Райковича. Фото: скриншот

Напомним, сегодня утром, 23 декабря, в Кривом Роге раздались взрывы. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Также мы писали, что за прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковской области. Они использовали артиллерию и минометы.