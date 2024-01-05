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Окупанти запустили ударні безпілотники — куди летять "шахеди"

5 січня 2024 20:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти запустили ударні безпілотники — куди летять "шахеди"
Безпілотник в небі. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні ввечері, 5 січня, російські окупанти запустили ударні безпілотники типу Shahed. Наразі повітряну тривогу оголошено в Миколаївській та Херсонській областях.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Ударні безпілотники зафіксували в західній частині Херсонської області. 

"Курс північно — західний", — йдеться у повідомленні.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні, 5 січня, російські окупанти вкотре обстріляли Херсонську область. Під ракетним ударом опинилося аграрне підприємство у селі Інгулець.

Також ми писали, що окупанти обстріляли смт Козача Лопань та село Липці. Пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі.

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