Окупанти запустили ударні безпілотники — куди летять "шахеди"

Безпілотник в небі. Фото: росЗМІ

Сьогодні ввечері, 5 січня, російські окупанти запустили ударні безпілотники типу Shahed. Наразі повітряну тривогу оголошено в Миколаївській та Херсонській областях.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Ударні безпілотники зафіксували в західній частині Херсонської області.

"Курс північно — західний", — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні, 5 січня, російські окупанти вкотре обстріляли Херсонську область. Під ракетним ударом опинилося аграрне підприємство у селі Інгулець.

Також ми писали, що окупанти обстріляли смт Козача Лопань та село Липці. Пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі.