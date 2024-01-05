Окупанти запустили ударні безпілотники — куди летять "шахеди"
Сьогодні ввечері, 5 січня, російські окупанти запустили ударні безпілотники типу Shahed. Наразі повітряну тривогу оголошено в Миколаївській та Херсонській областях.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
Ударні безпілотники зафіксували в західній частині Херсонської області.
"Курс північно — західний", — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, сьогодні, 5 січня, російські окупанти вкотре обстріляли Херсонську область. Під ракетним ударом опинилося аграрне підприємство у селі Інгулець.
Також ми писали, що окупанти обстріляли смт Козача Лопань та село Липці. Пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі.
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