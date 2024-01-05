Окупанти вдарили по аграрному підприємству в Херсонській області, є загиблий
Сьогодні, 5 січня, російські окупанти вкотре обстріляли Херсонську область. Під ракетним ударом опинилося аграрне підприємство у селі Інгулець.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Окупанти обстріляли Херсонську область
Внаслідок російської атаки загинув 35-річний чоловік.
"Також травмовано 60-річного жителя. Потерпілому надали медичну допомогу у лікарні, надалі він лікуватиметься амбулаторно", — додав Прокудін.
Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли смт Козача Лопань та село Липці. Пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі.
Також ми писали, що сьогодні російські окупанти вдарили по житловому будинку в Херсоні. Внаслідок ворожої атаки постраждали четверо людей.
Додамо, російські загарбники обстріляли підстанцію та теплоелектростанцію у Донецькій області 4 січня. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. На щастя, обійшлося без постраждалих.
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