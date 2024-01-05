Окупанти вдарили по аграрному підприємству в Херсонській області, є загиблий

Наслідки російського обстрілу Херсона. Архівне фото: ДСНС

Сьогодні, 5 січня, російські окупанти вкотре обстріляли Херсонську область. Під ракетним ударом опинилося аграрне підприємство у селі Інгулець.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Внаслідок російської атаки загинув 35-річний чоловік.

"Також травмовано 60-річного жителя. Потерпілому надали медичну допомогу у лікарні, надалі він лікуватиметься амбулаторно", — додав Прокудін.

Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли смт Козача Лопань та село Липці. Пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі.

Також ми писали, що сьогодні російські окупанти вдарили по житловому будинку в Херсоні. Внаслідок ворожої атаки постраждали четверо людей.

Додамо, російські загарбники обстріляли підстанцію та теплоелектростанцію у Донецькій області 4 січня. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. На щастя, обійшлося без постраждалих.