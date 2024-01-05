Оккупанты ударили по аграрному предприятию в Херсонской области, есть погибший
Сегодня, 5 января, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область. Под ракетным ударом оказалось аграрное предприятие в селе Ингулец.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Оккупанты обстреляли Херсонскую область
В результате российской атаки погиб 35-летний мужчина.
"Также травмирован 60-летний житель. Пострадавшему оказали медицинскую помощь в больнице, в дальнейшем он будет лечиться амбулаторно", — добавил Прокудин.
Напомним, сегодня оккупанты обстреляли пгт Казачья Лопань и село Липцы. Повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.
Также мы писали, что сегодня российские оккупанты ударили по жилому дому в Херсоне. В результате вражеской атаки пострадали четыре человека.
Добавим, что российские захватчики обстреляли подстанцию и теплоэлектростанцию в Донецкой области 4 января. В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. К счастью, обошлось без пострадавших.
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