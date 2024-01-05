Оккупанты запустили ударные беспилотники — куда летят "шахеды"
Сегодня вечером, 5 января, российские оккупанты запустили ударные беспилотники типа Shahed. Сейчас воздушная тревога объявлена в Николаевской и Херсонской областях.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
Ударные беспилотники были зафиксированы в западной части Херсонской области.
"Курс северо-западный", — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, сегодня, 5 января, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область. Под ракетным ударом оказалось аграрное предприятие в селе Ингулец.
Также мы писали, что оккупанты обстреляли пгт Казачья Лопань и село Липцы. Повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.
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