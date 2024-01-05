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Оккупанты запустили ударные беспилотники — куда летят "шахеды"

5 января 2024 20:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты запустили ударные беспилотники — куда летят "шахеды"
Беспилотник в небе. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 5 января, российские оккупанты запустили ударные беспилотники типа Shahed. Сейчас воздушная тревога объявлена в Николаевской и Херсонской областях.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Ударные беспилотники были зафиксированы в западной части Херсонской области.

"Курс северо-западный", — говорится в сообщении.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, сегодня, 5 января, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область. Под ракетным ударом оказалось аграрное предприятие в селе Ингулец.

Также мы писали, что оккупанты обстреляли пгт Казачья Лопань и село Липцы. Повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.

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