Оккупанты запустили ударные беспилотники — куда летят "шахеды"

Беспилотник в небе. Фото: росСМИ

Сегодня вечером, 5 января, российские оккупанты запустили ударные беспилотники типа Shahed. Сейчас воздушная тревога объявлена в Николаевской и Херсонской областях.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Ударные беспилотники были зафиксированы в западной части Херсонской области.

"Курс северо-западный", — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, сегодня, 5 января, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область. Под ракетным ударом оказалось аграрное предприятие в селе Ингулец.

Также мы писали, что оккупанты обстреляли пгт Казачья Лопань и село Липцы. Повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.