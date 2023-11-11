Окупанти зазнають колосальних втрат в Україні — зведення Генштабу ЗСУ

Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочався 626 день масштабної військової агресії Росії проти України. Російські війська активно застосовують стратегію терору, здійснюють ракетні та авіаудари, а також обстрілюють із багатозарядних реактивних систем вогню, цілячись як у військові, так і у цивільні об'єкти.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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За останню добу було зафіксовано 87 бойових зіткнень. Ворог випустив п'ять ракет і здійснив 83 авіаудари, а також провів 102 обстріли із систем залпового вогню за позиціями українських військ та населених пунктів.

"Росія також здійснила нову атаку на Україну, використавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59, протикорабельну ракету Онікс, зенітну ракету С-300, керовану ракету Х-31 та 31 безпілотник типу Shahed-136/131. ППО України знищило одну ракету Х- 59 та 19 безпілотників", — йдеться в повідомленні.

Успіхи ЗСУ на фронті

Протягом останньої доби авіація Сил оборони виконала 11 нальотів на місця скупчення особового складу, зброї та військової техніки ворожих сил. Крім того, ракетні підрозділи вразили вісім артилерійських установок, командний пункт, чотири зони концентрації особового складу, озброєнь та військової техніки, а також засіб ППО, склад боєприпасів та чотири станції радіоелектронної боротьби противника.

Ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямах противник підтримує свою військову присутність, активно займаючись диверсійною роботою для запобігання прориву наших сил. Також посилюється встановлення мінно-вибухових перешкод уздовж державного кордону у Бєлгородській області.

У районі, контрольованому оперативним командуванням "Хортиця", на Куп'янському напрямку ворог із підтримкою авіації проводив штурмові дії біля Синьківки, на північний схід від Петропавлівки, Іванівки в Харківській області та Стельмахівки в Луганській області, де українські сили успішно відбили вісім атак.

На Лиманському напрямку противник також з підтримкою авіації робив штурмові спроби біля Новоєгорівки, Невського та Серебрянського лісництва в Луганській області, але без успіху.

На Бахмутському напрямку наші війська успішно відбили 16 атак противника в Іванівського, Кліщіївки та Андріївки на Донеччині.

У районі, під контролем оперативного командування "Таврія", на Авдіївському напрямку ворог, використовуючи авіацію, продовжував спроби оточення Авдіївки.

На Мар'їнському напрямку противник з підтримкою авіації зробив штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині, де наші оборонні сили відбили 18 атак.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам збитків у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту", - йдеться у повідомленні.

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Втрати окупантів на 11 листопада

Орієнтовно втрати окупантів з 24 лютого 2022 року по 11 листопада 2023 року, наступні:

особового складу — близько 310650 (+1130) осіб;

танків — 5342 (+25) одиниць;

бойових броньованих машин — 10041 (+24) одиниць;

артилерійських систем — 7527 (+38) одиниць;

РСЗВ — 879 (+2) одиниць;

засоби ППО — 579 (+1) одиниць;

літаків — 322 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 324 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5620 (+25);

крилаті ракети — 1559 (+1);

кораблі/катери — 22 (+2) одиниць;

підводні човни — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 9925 (+49) одиниць;

спеціальна техніка — 1069 (+9).

Втрати окупантів на 11 листопада. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що партизанський рух "АТЕШ" зафіксував ешелон військової техніки російських окупантів у Воронежі. Вона рухається у бік України.