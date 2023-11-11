Оккупанты несут колоссальные потери в Украине — сводка Генштаба ВСУ

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Начался 626 день масштабной военной агрессии России против Украины. Российские войска активно применяют стратегию террора, осуществляют ракетные и авиаудары, а также обстреливают из многозарядных реактивных систем огня, целясь как в военные, так и в гражданские объекты.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте также:

Удары РФ по Украине

За последние сутки было зафиксировано 87 военных столкновений. Враг выпустил пять ракет и осуществил 83 авиаудара, а также провел 102 обстрела из систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"Россия также совершила новую атаку на Украину, использовав 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, противокорабельную ракету Оникс, зенитную ракету С-300, управляемую ракету Х-31 и 31 беспилотник типа Shahed-136/131. ПВО Украины уничтожила одну ракету Х-59 и 19 беспилотников", — говорится в сообщении.

Успехи ВСУ на фронте

В течение последних суток авиация Сил обороны выполнила 11 налетов на места скопления личного состава, оружия и военной техники вражеских сил. Кроме того, ракетные подразделения поразили восемь артиллерийских установок, командный пункт, четыре зоны концентрации личного состава, вооружений и военной техники, а также средство ПВО, склад боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы противника.

Ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник поддерживает свое военное присутствие, активно занимаясь диверсионной работой для предотвращения прорыва наших сил. Также усиливается установка минно-взрывных преград вдоль государственной границы в Белгородской области.

В районе, контролируемом оперативным командованием "Хортица", на Купянском направлении враг с поддержкой авиации проводил штурмовые действия у Синьковки, северо-восточнее Петропавловки, Ивановки в Харьковской области и Стельмаховки в Луганской области, где украинские силы успешно отразили восемь атак.

На Лиманском направлении противник также с поддержкой авиации предпринимал штурмовые попытки возле Новоегоровки, Невского и Серебрянского лесничества в Луганской области, но без успеха.

На Бахмутском направлении наши войска успешно отбили 16 атак противника у Ивановского, Клещеевки и Андреевки в Донецкой области.

В районе под контролем оперативного командования "Таврия" на Авдеевском направлении враг, используя авиацию, продолжал попытки окружения Авдеевки.

На Марьинском направлении противник с поддержкой авиации предпринял штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки в Донецкой области, где наши оборонительные силы отбили 18 атак.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сообщении.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Потери оккупантов на 11 ноября

Ориентировочно потери оккупантов с 24 февраля 2022 года по 11 ноября 2023 года следующие:

личного состава — около 310650 (+1130) человек;

танков — 5342 (+25) единицы;

боевых бронированных машин — 10041 (+24) единица;

артиллерийских систем — 7527 (+38) единиц;

РСЗО — 879 (+2) единиц;

средств ПВО — 579 (+1) единиц;

самолетов — 322 (+0) единицы;

вертолетов — 324 (+0) единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 5620 (+25) единиц;

крылатых ракет — 1559 (+1) единиц;

кораблей /катеров — 22 (+2) единицы;

подлодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 9925 (+49) единиц;

специальной техники — 1069 (+9) единиц.

Потери оккупантов на 11 ноября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что партизанское движение "АТЭШ" зафиксировало эшелон военной техники российских оккупантов в Воронеже. Она двигается в сторону Украины.

