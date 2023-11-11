Оккупанты несут колоссальные потери в Украине — сводка Генштаба ВСУ
Начался 626 день масштабной военной агрессии России против Украины. Российские войска активно применяют стратегию террора, осуществляют ракетные и авиаудары, а также обстреливают из многозарядных реактивных систем огня, целясь как в военные, так и в гражданские объекты.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Удары РФ по Украине
За последние сутки было зафиксировано 87 военных столкновений. Враг выпустил пять ракет и осуществил 83 авиаудара, а также провел 102 обстрела из систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
"Россия также совершила новую атаку на Украину, использовав 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, противокорабельную ракету Оникс, зенитную ракету С-300, управляемую ракету Х-31 и 31 беспилотник типа Shahed-136/131. ПВО Украины уничтожила одну ракету Х-59 и 19 беспилотников", — говорится в сообщении.
Успехи ВСУ на фронте
В течение последних суток авиация Сил обороны выполнила 11 налетов на места скопления личного состава, оружия и военной техники вражеских сил. Кроме того, ракетные подразделения поразили восемь артиллерийских установок, командный пункт, четыре зоны концентрации личного состава, вооружений и военной техники, а также средство ПВО, склад боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы противника.
Ситуация на фронте
На Северском и Слобожанском направлениях противник поддерживает свое военное присутствие, активно занимаясь диверсионной работой для предотвращения прорыва наших сил. Также усиливается установка минно-взрывных преград вдоль государственной границы в Белгородской области.
В районе, контролируемом оперативным командованием "Хортица", на Купянском направлении враг с поддержкой авиации проводил штурмовые действия у Синьковки, северо-восточнее Петропавловки, Ивановки в Харьковской области и Стельмаховки в Луганской области, где украинские силы успешно отразили восемь атак.
На Лиманском направлении противник также с поддержкой авиации предпринимал штурмовые попытки возле Новоегоровки, Невского и Серебрянского лесничества в Луганской области, но без успеха.
На Бахмутском направлении наши войска успешно отбили 16 атак противника у Ивановского, Клещеевки и Андреевки в Донецкой области.
В районе под контролем оперативного командования "Таврия" на Авдеевском направлении враг, используя авиацию, продолжал попытки окружения Авдеевки.
На Марьинском направлении противник с поддержкой авиации предпринял штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки в Донецкой области, где наши оборонительные силы отбили 18 атак.
"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сообщении.
Потери оккупантов на 11 ноября
Ориентировочно потери оккупантов с 24 февраля 2022 года по 11 ноября 2023 года следующие:
- личного состава — около 310650 (+1130) человек;
- танков — 5342 (+25) единицы;
- боевых бронированных машин — 10041 (+24) единица;
- артиллерийских систем — 7527 (+38) единиц;
- РСЗО — 879 (+2) единиц;
- средств ПВО — 579 (+1) единиц;
- самолетов — 322 (+0) единицы;
- вертолетов — 324 (+0) единицы;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 5620 (+25) единиц;
- крылатых ракет — 1559 (+1) единиц;
- кораблей /катеров — 22 (+2) единицы;
- подлодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 9925 (+49) единиц;
- специальной техники — 1069 (+9) единиц.
Напомним, что партизанское движение "АТЭШ" зафиксировало эшелон военной техники российских оккупантов в Воронеже. Она двигается в сторону Украины.
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